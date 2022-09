Uomini e Donne: è finita male tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia (Di martedì 20 settembre 2022) L’estate che si è da poco conclusa passerà alla storia come una delle più difficili per le coppie dello spettacolo. E se sono ancora in tanti a versare lacrime amare per la fine della storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi, oggi alla liste delle coppie “scoppiate” in quest’ultima stagione si aggiunge anche quella composta da Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. La loro storia, nata durante il trono classico di Uomini e Donne, aveva fatto sognare milioni di telespettatori. La coppia era in crisi da circa un anno. Come spesso accade, i fan erano convinti che le cose si sarebbero rimesse a posto, dato che Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono anche due splendidi genitori di due bambini, i piccoli Brando ... Leggi su diredonna (Di martedì 20 settembre 2022) L’estate che si è da poco conclusa passerà alla storia come una delle più difficili per le coppie dello spettacolo. E se sono ancora in tanti a versare lacrime amare per la fine della storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi, oggi alla liste delle coppie “scoppiate” in quest’ultima stagione si aggiunge anche quella composta daDel. La loro storia, nata durante il trono classico di, aveva fatto sognare milioni di telespettatori. La coppia era in crisi da circa un anno. Come spesso accade, i fan erano convinti che le cose si sarebbero rimesse a posto, dato cheDelsono anche due splendidi genitori di due bambini, i piccoli Brando ...

