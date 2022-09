Liquidi nel bagaglio a mano, cambia tutto ma solo in alcuni aeroporti (Di martedì 20 settembre 2022) cambiano le regole per il trasporto dei Liquidi nel bagaglio a mano, ma solo in alcuni aeroporti italiani. La speranza è che prima o poi anche tutti gli altri scali – italiani ed internazionali – possano adeguarsi ed adottare le stesse misure di sicurezza ma non sarà facile. Il primo aeroporto ad introdurre la smart security è quello di Milano Linate, di recente anche rinnovato. Per passare i controlli di sicurezza di Milano Linate non è più necessario tirare fuori dal bagaglio a mano dispositivi elettronici e Liquidi. Ciò non significa che verranno effettuati meno controlli ma che i dispositivi atti al controllo del bagaglio dei passeggeri in partenza sono stati potenziati e resi molto più ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 settembre 2022)no le regole per il trasporto deinel, mainitaliani. La speranza è che prima o poi anche tutti gli altri scali – italiani ed internazionali – possano adeguarsi ed adottare le stesse misure di sicurezza ma non sarà facile. Il primo aeroporto ad introdurre la smart security è quello di Milano Linate, di recente anche rinnovato. Per passare i controlli di sicurezza di Milano Linate non è più necessario tirare fuori daldispositivi elettronici e. Ciò non significa che verranno effettuati meno controlli ma che i dispositivi atti al controllo deldei passeggeri in partenza sono stati potenziati e resi molto più ...

