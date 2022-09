La Juventus fa quasi tenerezza, ed è un sentimento del tutto nuovo (Di martedì 20 settembre 2022) FALLI DA DIETRO – 7° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 Nel giorno del trionfo azzurro, franano tutte. Al Friuli scende in campo un’Inter in condizioni fisiche penose. Ancora peggio la condizione mentale, Va in vantaggio con una perla di Barella. A questo punto, invece di controllare, i Suninter cadono nel panico, complice anche la fisicità minacciosa degli udinesi. Belli giovani e ambiziosi i ragazzi di Sottil sbaragliano il campo e si prendono per qualche ora la vetta. Insomma la squadra bianconera vince e convince. No, non è la Juve però. La Juve frana a Monza. Sì a Monza. Dove gioca una squadretta raffazzonata, con un mister che non ha giocato manco un minuto in A. Una squadretta di provincia di proprietà del Patonza. Non so se devo essere più scontento che abbia vinto lui o più contento che abbia perso la Juve. In realtà me ne frego allegramente. Allegramente gli ergastolani scendono ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 settembre 2022) FALLI DA DIETRO – 7° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 Nel giorno del trionfo azzurro, franano tutte. Al Friuli scende in campo un’Inter in condizioni fisiche penose. Ancora peggio la condizione mentale, Va in vantaggio con una perla di Barella. A questo punto, invece di controllare, i Suninter cadono nel panico, complice anche la fisicità minacciosa degli udinesi. Belli giovani e ambiziosi i ragazzi di Sottil sbaragliano il campo e si prendono per qualche ora la vetta. Insomma la squadra bianconera vince e convince. No, non è la Juve però. La Juve frana a Monza. Sì a Monza. Dove gioca una squadretta raffazzonata, con un mister che non ha giocato manco un minuto in A. Una squadretta di provincia di proprietà del Patonza. Non so se devo essere più scontento che abbia vinto lui o più contento che abbia perso la Juve. In realtà me ne frego allegramente. Allegramente gli ergastolani scendono ...

