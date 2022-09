StivaleDigitale : RT @ITItalianTech: Felix Ohswald: 'Voglio disegnare la scuola del futuro' - Aldo_Carta : Felix Ohswald: 'Voglio disegnare la scuola del futuro' - Italian Tech - InnovazioneTri1 : RT @ITItalianTech: Felix Ohswald: 'Voglio disegnare la scuola del futuro' - jackfollasb : Felix Ohswald: 'Voglio disegnare la scuola del futuro' - LaStampa : Felix Ohswald: 'Voglio disegnare la scuola del futuro'. -

la Repubblica

... Massimo Moretti (Wasp), Diego Piacentini (Exor Seeds), Simone Severini (Amazon Web Services), Marco Simonetti (Aquaseek), Serena Tabacchi (MoCDA), Yoram Wijngaarde (Dealroom),(...... Giuseppe Cataldo (Nasa), Loris Degioanni (Sysdig), Eric Demuth (Bitpanda), Federico Faggin, Roya Mahboob (Robotic Afghan Girls), Simone Mancini (Scalapay), Sami Marttinen (Swappie),(... Felix Ohswald: "Voglio disegnare la scuola del futuro" Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...