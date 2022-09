Adesso Matteo Salvini si dice pentito degli obblighi e delle sanzioni adottati durante il Covid (Di martedì 20 settembre 2022) A pochi giorni dalle elezioni, il leader della Lega Matteo Salvini si dice pentito degli obblighi e delle sanzioni adottate dal Governo durante la pandemia. “Tornassi indietro non riapproverei quelle norme che hanno lasciato a casa medici, infermieri, poliziotti, insegnanti, tutelerei la vita e la libertà di scelta e il diritto al lavoro di tanti italiani che ancora Adesso sono a casa senza stipendio”, ha affermato ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ su Raiuno. E per i prossimi anni, in caso di una recrudescenza della pandemia “gli obblighi e le sanzioni non fanno parte della mia idea di Italia del futuro”. Su un eventuale lockdown, invece, il segretario leghista conta “che non ce ne ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) A pochi giorni dalle elezioni, il leader della Legasiadottate dal Governola pandemia. “Tornassi indietro non riapproverei quelle norme che hanno lasciato a casa medici, infermieri, poliziotti, insegnanti, tutelerei la vita e la libertà di scelta e il diritto al lavoro di tanti italiani che ancorasono a casa senza stipendio”, ha affermato ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ su Raiuno. E per i prossimi anni, in caso di una recrudescenza della pandemia “glie lenon fanno parte della mia idea di Italia del futuro”. Su un eventuale lockdown, invece, il segretario leghista conta “che non ce ne ...

