Sanità – Nursing Up | “Sempre più infermieri e medici si licenziano ed aprono partita iva o si appoggiano a cooperative”

"1780 euro al mese di media di stipendio, comprensivi di premi e di straordinari, sempre che si abbia la fortuna di vederseli pagati, dal momento che in numerose regioni le retribuzioni degli orari "extra", come in Sardegna, sono una lontana chimera: è questa l'amara realtà dell'infermiere italiano del 2022 che decide di restare, suo malgrado, nella sanità pubblica. Sottopagato, dilaniato da turni massacranti, speranzoso di una valorizzazione economica che ancora deve fare grandi passi per potersi dire compiuta. Ma i paradossi, nella sanità italiana, sono davvero all'ordine del giorno, e quello che sta accadendo, negli ultimi mesi, in territori come il Piemonte e l'Emilia Romagna, ma siamo certi che non si tratta di casi isolati, ha dell'incredibile e va doverosamente raccontato". Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up.

