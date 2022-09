Nella Serie A arriva il fuorigioco “semi-automatico”: ecco come la tecnologia invade il calcio (Di lunedì 19 settembre 2022) Saremo i primi al mondo a sfruttarlo nelle partite della massima competizione calcistica del paese e, in linea teorica, dovrebbe rivoluzionare il modo in cui verrà calcolato il fuorigioco. fuorigioco semi-automatico – 19922 www.computermagazine.itNegli ultimi anni il calcio è stato iperbolicamente conquistato dalla tecnologia. Dai palloni contenenti sensori al VAR, il mondo del pallone sta inesorabilmente vertendo in una direzione sempre più tecnologica. Questa volta a subire le conseguenze di questi cambiamenti – tanto repentini quanto fondamentali – sarà il fuorigioco. Ciò che da tempo si vocifera come un’innovazione che andrà a migliorare ancor più la precisione degli arbitri e dei loro assistenti… potrebbe presto arrivare in ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Saremo i primi al mondo a sfruttarlo nelle partite della massima competizione calcistica del paese e, in linea teorica, dovrebbe rivoluzionare il modo in cui verrà calcolato il– 19922 www.computermagazine.itNegli ultimi anni ilè stato iperbolicamente conquistato dalla. Dai palloni contenenti sensori al VAR, il mondo del pallone sta inesorabilmente vertendo in una direzione sempre più tecnologica. Questa volta a subire le conseguenze di questi cambiamenti – tanto repentini quanto fondamentali – sarà il. Ciò che da tempo si vociferaun’innovazione che andrà a migliorare ancor più la precisione degli arbitri e dei loro assistenti… potrebbe prestore in ...

