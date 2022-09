LIVE Canottaggio, Mondiali 2022 in DIRETTA: è il momento delle batterie dei quattro senza (Di lunedì 19 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:02 Passiamo al quattro senza maschile. Prima batteria che vede in acqua Romania, Lituania, Cina, Danimarca, e Sudafrica. Pass per le semifinali riservato alle prime due imbarcazioni, ripescaggio per le altre. 12:01 Vittoria per l’Australia, che chiude i 2000 metri con il crono di 6:30.12. In semifinale anche Cina e Polonia. Ripescaggio per la Nuova Zelanda. 11:58 Terza ed ultima heat del quattro senza femminile che vede ai nastri di partenza Cina, Nuova Zelanda, Polonia ed Australia. 11:56 Missione compiuta per le azzurre, che approdano alle semifinali del quattro senza chiudendo la batteria in terza posizione con il tempo di 6:36.37. Heat vinta dall’Irlanda con 6:27.59 dinanzi alla Romania. Ripescaggio per ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:02 Passiamo almaschile. Prima batteria che vede in acqua Romania, Lituania, Cina, Danimarca, e Sudafrica. Pass per le semifinali riservato alle prime due imbarcazioni, ripescaggio per le altre. 12:01 Vittoria per l’Australia, che chiude i 2000 metri con il crono di 6:30.12. In semifinale anche Cina e Polonia. Ripescaggio per la Nuova Zelanda. 11:58 Terza ed ultima heat delfemminile che vede ai nastri di partenza Cina, Nuova Zelanda, Polonia ed Australia. 11:56 Missione compiuta per le azzurre, che approdano alle semifinali delchiudendo la batteria in terza posizione con il tempo di 6:36.37. Heat vinta dall’Irlanda con 6:27.59 dinanzi alla Romania. Ripescaggio per ...

