Continuerò a fare politica nel M5s Roberto Fico non molla

(Di lunedì 19 settembre 2022) L'uomo dell'autobus ha smarrito la sua fermata. Da bello e impossibile dell'universo progressista, a trombato nella logica tritacarne dei Grillini il passo è breve. Un mantra, quello del doppio mandato, che non ha fatto sconti a nessuno. Manon sembra, almeno in apparenza, essersela presa più di tanto. “Cosa farò dopo l'esperienza parlamentare?attiva nel M5S, lavoriamo per questo. Le cose dasono molte e ci sono molti problemi da risolvere nel paese”. Parole chiare e nette quelle espresse dal presidente della Camera, intervistato a 24 Mattino, la trasmissione in onda su Radio 24. “Non sono deluso, sono molto soddisfatto di come il Movimento Cinque Stelle sta portando avanti un nuovo corso. Il programma mi rappresenta molto, è assolutamente progressista. Candidato o non candidato, la ...