Avatar, James Cameron sulla ri-uscita nelle sale: "Se l'avete visto in streaming, non l'avete mai visto" (Di lunedì 19 settembre 2022) James Cameron è tornato a parlare dell'imminente seconda uscita di Avatar nelle sale, spiegando ai suoi fan che il film è stato pensato per il grande schermo, non per lo streaming. Avatar tornerà nelle sale cinematografiche il prossimo 22 settembre in attesa dell'arrivo di Avatar: La via dell'acqua e James Cameron ha recentemente rilasciato una dichiarazione relativa a questa ri-uscita al cinema del celeberrimo film del 2009. Parlando con il New York Times, Cameron ha svelato che cosa ha provato nel rivedere il film, dicendo che è assolutamente entusiasta che il pubblico abbia la possibilità di vederlo di nuovo al cinema: "I giovani fan ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 settembre 2022)è tornato a parlare dell'imminente secondadi, spiegando ai suoi fan che il film è stato pensato per il grande schermo, non per lotorneràcinematografiche il prossimo 22 settembre in attesa dell'arrivo di: La via dell'acqua eha recentemente rilasciato una dichiarazione relativa a questa ri-al cinema del celeberrimo film del 2009. Parlando con il New York Times,ha svelato che cosa ha provato nel rivedere il film, dicendo che è assolutamente entusiasta che il pubblico abbia la possibilità di vederlo di nuovo al cinema: "I giovani fan ...

sfiorata82 : RT @comingsoonit: Abbiamo incontrato in conferenza stampa a Roma il producer di #Avatar2, Jon Landau, che ha accompagnato alcune sequenze t… - comingsoonit : Abbiamo incontrato in conferenza stampa a Roma il producer di #Avatar2, Jon Landau, che ha accompagnato alcune sequ… - glooit : Avatar di James Cameron: fu vera gloria? leggi su Gloo - CinecittaNews : E’ il produttore Jon Landau a presentare in anteprima mondiale esclusiva le immagini footage di Avatar-La via dell’… - CineFacts_ : Avete visto #Avatar al cinema nel 2009? Sicuramente non l'avete mai visto con noi! Il film di James Cameron torna i… -