Udinese Inter 0-0 LIVE: fischio d’inizio (Di domenica 18 settembre 2022) Allo stadio Dacia Arena, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Udinese e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Dacia Arena, Udinese e Inter si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Udinese Inter 0-0 MOVIOLA fischio d’inizio – Si parte! Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Udinese Inter 0-0: risultato e tabellino Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Bijol; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Arslan, Success, Jajalo, Abankwah, Nuytinck, Ehizubue, Ebosse, Samardzic, Nestorovski, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) Allo stadio Dacia Arena, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dacia Arena,si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA– Si parte! Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Bijol; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Arslan, Success, Jajalo, Abankwah, Nuytinck, Ehizubue, Ebosse, Samardzic, Nestorovski, ...

stefano_gatto97 : RT @TuttoMercatoWeb: Udinese-Inter, le formazioni ufficiali: Beto contro Lautaro, confermato Acerbi dal 1' - garagesaleJ : RT @Udinese_1896: 1’ | CALCIO D’INIZIO È cominciata Udinese-Inter! #UdineseInter 0-0 ???? #ForzaUdinese #AlèUdin #Sky #Dazn @SanDanieleD… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Becao: 'Conosciamo la qualità dell'Inter ma in casa nostra comandiamo noi' - InterMagazine2 : UDINESE - Becao: 'Conosciamo la qualità dell'Inter ma in casa nostra comandiamo noi' - apetrazzuolo : UDINESE - Becao: 'Conosciamo la qualità dell'Inter ma in casa nostra comandiamo noi' -