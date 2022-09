Napoli batte il Milan | decisivo il gol di Simeone | azzurri in testa con l' Atalanta

(Di domenica 18 settembre 2022) Con un'altra grande prova di forza, ilriesce a piazzare un pesantissimo colpondo ilnel big match della 7 giornata di Serie A. A San Siro finisce 2-1 per gligrazie al gol didopo il botta e risposta tra Politano e Giroud: la squadra di Spalletti (oggi squalificato) aggancia l'in vetta alla classifica a 17 punti, mentre gli uomini di Pioli, fermati da una traversa nel finale e costretti a cadere per la prima volta in campionato, restano fermi a quota 14 insieme alla Lazio. Nella prima parte di gara sono i rossoneri che tentano di comandare le operazioni, creando al 13' una grande palla gol con Giroud che si libera in area e calcia di sinistro, Meret vola e devia la palla sulla traversa. Una dozzina di minuti più tardi invece, ...

