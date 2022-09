MotoGP, Fabio Quartararo e la maledizione Aragon: pista stregata, mai sul podio (Di domenica 18 settembre 2022) Una gara che brucia. E’ così che viene da definire il GP d’Aragon di Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha, leader del Mondiale 2022 di MotoGP, ha visto terminare la sua gara dopo appena tre curve. La perdita del posteriore di Marc Marquez davanti a lui ha colto di sorpresa il transalpino che ha centrato la Honda dell’iberico, finendo rovinosamente a terra e procurandosi delle evidenti bruciature sul petto. Un GP che poi ha visto il successo delle Ducati con Enea Bastianini davanti a Francesco Bagnaia, con quest’ultimo sempre più vicino a Fabio in campionato. Solo dieci lunghezze separano il piemontese da El Diablo e, a cinque gare dal termine, il discorso è ancor più aperto per l’iride. Aragon si conferma pista “maledetta” per Quartararo visto ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Una gara che brucia. E’ così che viene da definire il GP d’di. Il francese della Yamaha, leader del Mondiale 2022 di, ha visto terminare la sua gara dopo appena tre curve. La perdita del posteriore di Marc Marquez davanti a lui ha colto di sorpresa il transalpino che ha centrato la Honda dell’iberico, finendo rovinosamente a terra e procurandosi delle evidenti bruciature sul petto. Un GP che poi ha visto il successo delle Ducati con Enea Bastianini davanti a Francesco Bagnaia, con quest’ultimo sempre più vicino ain campionato. Solo dieci lunghezze separano il piemontese da El Diablo e, a cinque gare dal termine, il discorso è ancor più aperto per l’iride.si conferma“maledetta” pervisto ...

gponedotcom : Marc scoda in uscita di curva e deve chiudere il gas, Fabio che gli è incollato non riesce ad evitarlo e vola a ter… - EliElielba : RT @sbonaccini: Straordinaria nuova doppietta italiana, con tanta Emilia-Romagna, in #motogp #aragongp Vince Enea Bastianini, secondo Pec… - giroveloce : Pecco sicuro che Fabio avrebbe avuto lo stesso passo suo e di Enea. #AragonGP #MotoGP - gponedotcom : Ecco gli highlight dei due incidenti in rapida successione che hanno visti coinvolti Marc Marquez con Fabio Quartar… - votingnesia : Kondisi terkini Fabio Quartararo #AragonGP #MotoGP -