Morto a Poggioreale | Ciambriello | Sintomi di un preinfarto ma non è stato chiamato il 118 | perché?

Leggi su ildenaro

(Di domenica 18 settembre 2022) “Luigi, 56 anni, è, probabilmente per infarto, nella prima mattinata di oggi nel carcere di. Ho incontrato in mattinata i suoi quattro compagni di cella del reparto Livorno che mi hanno raccontato dei suoi dolori, da giorni, dolore al braccio, vomito, degli interventi fatti dal medico di turno in nottata. Manon èil 118 visto che c’erano tutti idi un?”. E’ la testimonianza del garante campano dei detenuti Samuelea proposito dell’ennesima morte in carcere. “Dall’inizio dell’anno – ricorda– in Campania ci sono state sei morti per malattia e da accertare e cinque suicidi. Invoco più sforzi ed interventi concreti per migliorare le condizioni di vita ...