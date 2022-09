LIVE Ciclismo, Cronometro Mondiali 2022 in DIRETTA: Foss oro a sorpresa, crolla Filippo Ganna (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 9.01 Il 25enne Tobias Foss è una delle più grandi sorprese da quando è stato istituito il Mondiale a Cronometro. Il fatto che si sia imposto la dice lunga sulla durezza del percorso. Non paragonabile a quello di Tokyo 2020, ma comunque impegnativo. 51,241 km/h la media che ha impiegato Foss per coprire i 34,2 km di gara. 9.00 Filippo Ganna chiude 7° a 55?32. 8.59 Tobias Foss ufficialmente campione del mondo. Ganna all’ultimo km. L’azzurro è letteralmente crollato, pagherà un distacco enorme, vicino al minuto. 8.58 Evenepoel è 3° a 9?16. Manca solo Filippo Ganna, che difficilmente salirà sul podio. 8.57 Pogacar è andato in crescendo, ma non basta per il podio. Lo ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.01 Il 25enne Tobiasè una delle più grandi sorprese da quando è stato istituito il Mondiale a. Il fatto che si sia imposto la dice lunga sulla durezza del percorso. Non paragonabile a quello di Tokyo 2020, ma comunque impegnativo. 51,241 km/h la media che ha impiegatoper coprire i 34,2 km di gara. 9.00chiude 7° a 55?32. 8.59 Tobiasufficialmente campione del mondo.all’ultimo km. L’azzurro è letteralmenteto, pagherà un distacco enorme, vicino al minuto. 8.58 Evenepoel è 3° a 9?16. Manca solo, che difficilmente salirà sul podio. 8.57 Pogacar è andato in crescendo, ma non basta per il podio. Lo ...

