(Di domenica 18 settembre 2022) Stasera si gioca Milan-. La Gazzetta dello Sport intervista Billy, bandiera del Milan per anni, oggi opinionista Sky. «È la partita che vogliamo vedere tutti, si affrontano le miglioriSerie A, le più coraggiose. Il: per quanto visto finora, penso sia la piùal. Il Milan senza Leao di fatto non lo conosciamo più: sarà interessante vedere come Pioli riadatterà i suoi, e che peso potrà avere De Ketelaere lì davanti. Dopo stasera potremo capire se il Milan può rivincere lo scudetto». Su Kvaratskhelia: «Un ragazzo con grandissime qualità, già decisivo: per essere un ventunenne appena arrivato in Serie A, mi sembra già ...

napolista : Costacurta: «Il #Napoli è bello e potente, la squadra più convincente della Champions insieme al City» Alla Gazzet… - RadioRossonera : #Costacurta prevede una fascia on fire in #MilanNapoli???? - MilanSpazio : Costacurta sicuro: “Dopo stasera potremo capire una cosa sul Milan!” - MilanWorldForum : Costacurta, Sconcerti, De Napoli e Bigon su Milan Napoli Le dichiarazioni -) - AndreaRomeo78 : Milan-Napoli, Costacurta incorona Calabria: “È il top negli uno contro uno” -

Footballnews24.it

'Il Milan era una squadra fantastica e non solo per i tre olandesi Van Basten, Gullit e Rijkard, ma per tanti altri grandi calciatori come Baresi, Maldini e. E illo era altrettanto ...... Sky Calcio l'Originale, in studio: Alessandro Bonan, Alessandro, Walter Zenga, Paolo ... Roma - Atalanta, app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky) ore 20.45: Milan -, ... Milan-Napoli, Costacurta incorona Calabria: “È il top negli uno contro uno” Sale la temperatura in quel di Milano dove è finalmente arrivato il giorno del big match tra il Milan ed il Napoli che sicuramente ci dirà di più sulle ...Al Milan lo scudetto l'ha vinto da calciatore, a Napoli da allenatore: Alberto Bigon, un ex speciale della sfida di domenica al Meazza. «Al Milan arrivai che avevo 23 anni e ho avuto ...