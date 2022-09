Ciclismo | Mondiali 2022 Remco Evenepoel | “Una delle mie migliori cronometro | posso solo essere felice”

(Di domenica 18 settembre 2022) Era il favorito numero uno, ma l’incognita della condizione dopo una Vuelta conquistata da padrone c’era ovviamente. In quel di Wollongong sono mancati nove secondi aper conquistare il titolo iridato della. Nella prova contro il tempo deiil belga si è arreso alla sorpresa di giornata, il norvegese Tobias Foss. In ogni caso il fenomeno classe 2000 può ritenersi soddisfatto, come dichiarato ai microfoni di Spazio: “Sono abbastanza. Quando ho visto la mia potenza una volta passato il traguardo ho capito subito che era unamie. Credo quindi che. Poi è chiaro che ...

Eurosport_IT : ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA Mondiali ciclismo, il norvegese Foss vince la prova a cronometro, 7° Filippo #Ganna #SkySport #Ciclismo - paoloigna1 : Storico trionfo al femminile #Guazzini campionessa mondiale crono #ciclismo #Wollogong2022 - lacittanews : WOLLONGONG (AUSTRALIA) - Il norvegese Tobias Foss ha vinto la prova crono maschile ai mondiali di ciclismo su stra… - lequilibrista96 : RT @Eurosport_IT: ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! -

E poi ci chiediamo perché non siamo andati ai'.... ma prima guiderà gli azzurri della crono ai: 'Remco Preferisco concentrarmi su me stesso'. Vittoria Guazzini punta la Mixed Relay: 'Una prova che fa bene al' Dal Sud dell'...Il 25enne norvegese del team Jumbo-Visma chiude in 40'02"78 piazzandosi davanti a Stefan Kung e Remco Evenepoel ...Roma, 18 settembre 2022 - Ad aprire i Mondiali di ciclismo 2022 sono i titoli iridati a cronometro assegnati in contemporanea nelle categorie donne élite e donne Under-23: ad aggiudicarsi il tanto ago ...