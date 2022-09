Libero e la crisi dei “profeti del bel gioco”: sono in caduta libera, quante figuracce (Di sabato 17 settembre 2022) Quando scrive dei “profeti del bel gioco” l’edizione odierna di Libero si riferisce a Sarri, Italiano e Giampaolo. Esplicitamente, senza mezzi termini. sono allenatori accomunati da un certo modo di interpretare il calcio che pare profondamente in crisi. È passato di moda, probabilmente. Maurizio Sarri, Vincenzo Italiano e Marco Giampaolo. Tre allenatori tanto distanti per stile e comunicazione fuori dal campo, quanto uniti per il modo di interpretare il calcio. Fatto di proposizione, voglia di superare l’avversario con la testa alta e i piedi buoni, anche a costo di concedere qualche spazio in più. E che ora sembrano legati da un destino complicato, che potrebbe essere sintetizzato con la crisi dei profeti del bel gioco. Il tecnico della Lazio deve ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 settembre 2022) Quando scrive dei “del bel” l’edizione odierna disi riferisce a Sarri, Italiano e Giampaolo. Esplicitamente, senza mezzi termini.allenatori accomunati da un certo modo di interpretare il calcio che pare profondamente in. È passato di moda, probabilmente. Maurizio Sarri, Vincenzo Italiano e Marco Giampaolo. Tre allenatori tanto distanti per stile e comunicazione fuori dal campo, quanto uniti per il modo di interpretare il calcio. Fatto di proposizione, voglia di superare l’avversario con la testa alta e i piedi buoni, anche a costo di concedere qualche spazio in più. E che ora sembrano legati da un destino complicato, che potrebbe essere sintetizzato con ladeidel bel. Il tecnico della Lazio deve ...

