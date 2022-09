Maria Finizio | chi è la moglie di Amedeo Grieco del duo Pio e Amedeo

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 16 settembre 2022) Pio eli conoscono tutti, pochi sanno però chi sono le loro rispettive mogli. Oggi conosciamo meglio chi è, ladi. La coppia vive a Foggia, dove entrambi sono nati e cresciuti. Dalla loro storia d’amore sono nati negli ultimi anni due figli, Federico (2015) e Alice (2018). Figli che rappresentano un motivo di grande orgoglio per, che dopo la nascita della piccola Alice ha scritto sui social di essere da quel momento in avanti uno stanco papà innamorato. Parole al miele che, siamo sicuri, non mancherà di rivolgerà anche alla sua dolce metà. Chi èè la ...