Donazione midollo – Presentato in anteprima il cortometraggio realizzato al Policlinico Tor Vergata di Roma (Di venerdì 16 settembre 2022) Oggi, nell'Aula Fleming Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata è stato presentato in anteprima il cortometraggio "Il Maggiore Tom", racconto di una storia vera di Andrea Farinacci. Presenti l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, Il Direttore Generale del Policlinico di Tor Vergata, Giuseppe Quintavalle, il Rettore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Orazio Schillaci ed Marco Mattei, Direttore Sanitario del PTV, il Prof. Adriano Venditti, Responsabile UOSD Patologie Mieloproliferative del PTV ed il Presidente ADMO Lazio, Giulio Corradi e la Famiglia Farinacci. "Donare è sempre un gesto di grande valore per la comunità. Un gesto semplice ma determinante per salvare vite umane.

