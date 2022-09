**Coni: presidente del Cio Bach riceve il Collare d'Oro, 'vi ringrazio dal profondo del mio cuore'** (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - Il presidente del Cio, Thomas Bache ha ricevuto oggi il Collare d'Oro nella Sala Monumentale dell'Università del Foro Italico. Il numero uno del comitato olimpico internazionale, a causa di un inconveniente aereo, non aveva potuto ricevere il riconoscimenti lo scorso dicembre. "Grazie per questo prestigioso Collare d'Oro. Vi ringrazio del profondo del mio cuore", ha detto Bach in italiano dopo aver ricevuto il riconoscimento. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - Ildel Cio, Thomase ha ricevuto oggi ild'Oro nella Sala Monumentale dell'Università del Foro Italico. Il numero uno del comitato olimpico internazionale, a causa di un inconveniente aereo, non aveva potutore il riconoscimenti lo scorso dicembre. "Grazie per questo prestigiosod'Oro. Videldel mio", ha dettoin italiano dopo aver ricevuto il riconoscimento.

