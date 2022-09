Calcio femminile, Juventus-Roma 1-0: decide un gol di Cernoia nell’anticipo del 3° turno, espulsa Giugliano (Di venerdì 16 settembre 2022) E’ arrivata la vittoria della Juventus nel big match, in anticipo, del terzo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2022-2023. Le bianconere si sono imposte a Vinovo con il punteggio di 1-0 grazie a un gol di Valentina Cernoia al 53?, soffrendo moltissimo la pressione giallorossa nella prima frazione. Una partita tesa, con le capitoline in dieci per l’espulsione di Manuela Giugliano (somma di ammonizioni) al 65?. Una vittoria che permette alla Vecchia Signora di salire momentaneamente in testa con 7 punti, mentre la Roma rimane a quota 6. Montemurro deve fare i conti tante assenze, tra infortuni e squalifiche. A non rispondere all’appello sono Sara Gama, Linda Sembrant, Martina Lenzini, Cecilia Salvai e Sofie Junge Pedersen. Il tecnico opta per un 4-3-3 ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) E’ arrivata la vittoria dellanel big match, in anticipo, del terzodel campionato didi Serie A 2022-2023. Le bianconere si sono imposte a Vinovo con il punteggio di 1-0 grazie a un gol di Valentinaal 53?, soffrendo moltissimo la pressione giallorossa nella prima frazione. Una partita tesa, con le capitoline in dieci per l’espulsione di Manuela(somma di ammonizioni) al 65?. Una vittoria che permette alla Vecchia Signora di salire momentaneamente in testa con 7 punti, mentre larimane a quota 6. Montemurro deve fare i conti tante assenze, tra infortuni e squalifiche. A non rispondere all’appello sono Sara Gama, Linda Sembrant, Martina Lenzini, Cecilia Salvai e Sofie Junge Pedersen. Il tecnico opta per un 4-3-3 ...

ChuchoCastroP : RT @junews24com: Montemurro: «Nel calcio vince chi segna ma complimenti alla Roma» - - junews24com : Montemurro: «Nel calcio vince chi segna ma complimenti alla Roma» - - MondoSportivoIT : Sono le straniere il problema del calcio femminile in Italia? No (e vi spieghiamo perchè) - - YouGovItalia : ? Il #calcio femminile in Italia ?? ?? A poche settimane dalla conclusione degli #EuropeiFemminili 2022 e la #SerieA… - ZonaBianconeri : RT @Fili27Filippo: La #Roma (in 10) domina, gioca, crea ma alla fine vince la #Juventus grazie ad un tiro-cross di #Cernoia ma soprattutto… -