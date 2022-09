Ultime Notizie – Ucraina, Blinken ringrazia Draghi: “Resistere a tentativi russi di dividerci” (Di giovedì 15 settembre 2022) Colloquio telefonico tra il Segretario di Stato americano, Anthony Blinken e il premier Mario Draghi. Nella telefonata Blinken ha ringraziato il Primo Ministro italiano “per la sua guida esemplare in uno dei periodi più difficili della storia recente e per il forte sostegno dell’Italia all’Ucraina”, ha scritto in una nota il portavoce di Blinken, Ned Price. “Il segretario ha sottolineato l’importanza di mantenere la solidarietà e la resilienza di fronte agli sforzi della russia di utilizzare l’energia e altri mezzi per dividere i paesi che sostengono l’Ucraina. Il Segretario ha sottolineato il nostro impegno a lavorare con il prossimo governo italiano sull’ampio ventaglio dei nostri interessi condivisi”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 15 settembre 2022) Colloquio telefonico tra il Segretario di Stato americano, Anthonye il premier Mario. Nella telefonatahato il Primo Ministro italiano “per la sua guida esemplare in uno dei periodi più difficili della storia recente e per il forte sostegno dell’Italia all’”, ha scritto in una nota il portavoce di, Ned Price. “Il segretario ha sottolineato l’importanza di mantenere la solidarietà e la resilienza di fronte agli sforzi dellaa di utilizzare l’energia e altri mezzi per dividere i paesi che sostengono l’. Il Segretario ha sottolineato il nostro impegno a lavorare con il prossimo governo italiano sull’ampio ventaglio dei nostri interessi condivisi”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

