Perché i concorrenti del Grande Fratello Vip sono (quasi tutti) poco famosi La scelta di Signorini

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 15 settembre 2022) “Ma chi è?”. Non prendiamoci in giro: dopo aver letto la lista dei 23delVip anticipata da Davide Maggio (rompendo le uova nel paniere ad Alfonso), per gran parte dei nomi emersi la domanda è stata proprio questa. La rosa dei Vipponi che varcheranno la porta rossa dal prossimo 19... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.