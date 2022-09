“Chi l’ha visto”, si torna a parlare del caso di Angela Celentano: tutte le novità (Di giovedì 15 settembre 2022) Chi l’ha visto? è un programma televisivo italiano dedicato alla ricerca di persone scomparse e ai misteri insoluti, in onda il mercoledì in prima serata su Rai 3 e condotto da Federica Sciarelli con la regia di Anna Grossi. Ieri sera, mercoledì 14 Settembre 2022, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Chi l’ha visto, tra i tanti temi trattati nel corso della serata anche il delicato caso della scomparsa di Angela Celentano: vediamo insieme tutte le novità raccolte dalla redazione di Chi l’ha visto.



