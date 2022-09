Cessione Sampdoria, Di Silvio: «Lo sceicco esiste, ve lo assicuro» (Di giovedì 15 settembre 2022) Di Silvio ha parlato della situazione legata alla Cessione della Sampdoria, assicurando la presenza dello sceicco Franco Di Silvio, produttore cinematografico interessato al club blucerchiato, in una intervista Il Secolo XIX ha parlato della Cessione della Sampdoria. NIENTE GENOVA – «Sono a Misano Adriatico, all’Hotel… e non ho in programma di venire a Genova. Né ho mai detto che lo avrei fatto. Lo farò solo quando il dottor Vidal me lo dirà. Però ci tengo a ribadire una cosa lo sceicco esiste». VIDAL SEMPRE CORRETTO – «Quando ho iniziato questa avventura, il dottor Vidal nutriva dei dubbi sulla mia proposta. Anche perché ci siamo affidati a degli advisor pessimi. Vorrei ringraziare Vidal, un grande professionista, perché ci ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Diha parlato della situazione legata alladella, assicurando la presenza delloFranco Di, produttore cinematografico interessato al club blucerchiato, in una intervista Il Secolo XIX ha parlato delladella. NIENTE GENOVA – «Sono a Misano Adriatico, all’Hotel… e non ho in programma di venire a Genova. Né ho mai detto che lo avrei fatto. Lo farò solo quando il dottor Vidal me lo dirà. Però ci tengo a ribadire una cosa lo». VIDAL SEMPRE CORRETTO – «Quando ho iniziato questa avventura, il dottor Vidal nutriva dei dubbi sulla mia proposta. Anche perché ci siamo affidati a degli advisor pessimi. Vorrei ringraziare Vidal, un grande professionista, perché ci ...

