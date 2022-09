Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 2.871 contagi e 3 morti: bollettino 14 settembre (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono 2.871 i nuovi contagi da Coronavirus registrati oggi 14 settembre in Lombardia. Si registrano altri 3 morti. I tamponi effettuati sono stati 24.466, per un tasso di positività dell’11,7%. Con i nuovi decessi il totale da inizio pandemia sale a 42.387. I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 525, 8 in meno rispetto alla giornata di ieri, mentre quelli in terapia intensiva scendono a 8, 5 persone in meno rispetto a 24 ore fa. Lo riferisce la Regione nel bollettino quotidiano. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 755, di cui 326 a Milano città. A Bergamo 288, a Brescia 421, a Como 200, a Cremona 108, a Lecco 118, a Lodi 46, a Mantova 131, a Monza e Brianza 240, a Pavia 158, a Sondrio 64 e a Varese 262. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono 2.871 i nuovida Coronavirus registrati14in. Si registrano altri 3. I tamponi effettuati sono stati 24.466, per un tasso di positività dell’11,7%. Con i nuovi decessi il totale da inizio pandemia sale a 42.387. I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 525, 8 in meno rispetto alla giornata di ieri, mentre quelli in terapia intensiva scendono a 8, 5 persone in meno rispetto a 24 ore fa. Lo riferisce la Regione nelquotidiano. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 755, di cui 326 a Milano città. A Bergamo 288, a Brescia 421, a Como 200, a Cremona 108, a Lecco 118, a Lodi 46, a Mantova 131, a Monza e Brianza 240, a Pavia 158, a Sondrio 64 e a Varese 262. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - sole24ore : ?? In un’intervista a #France24, il vice primo ministro ucraino #OlgaStefanishyna ha affermato che funzionari russi… - Giok701Giok : Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Fondi russi, il Copasir: «non c'è l'Italia ma le cose possono cambiare Di… - StefaniaFalone : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Nelle ultime 24 ore sono 18.854 i nuovi casi Covid (ieri 23.161). Le vittime sono 69. Il tasso è all'11%, in… -