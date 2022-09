In corso gli Assoluti Senior: orario e tabelloni (Di martedì 13 settembre 2022) Fino al 15 settembre va in scena la 68esima edizione della manifestazione per veterani che assegna gli scudetti nazionali e che si disputa sui campi del Mi.Ma di Milano Marittima e del TC Cervia, con oltre 600 iscritti e l'introduzione di un nuovo tabellone maschile Over 80. Torneo live su SuperTenniX Leggi su federtennis (Di martedì 13 settembre 2022) Fino al 15 settembre va in scena la 68esima edizione della manifestazione per veterani che assegna gli scudetti nazionali e che si disputa sui campi del Mi.Ma di Milano Marittima e del TC Cervia, con oltre 600 iscritti e l'introduzione di un nuovo tabellone maschile Over 80. Torneo live su SuperTenniX

