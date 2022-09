‘Wedding Season’, la serie. Gavin Drea: «Sono più simile a Stefan di quanto vorrei» (Di lunedì 12 settembre 2022) Oliver Lyttelton e Gavin Drea ci raccontano ‘Wedding Season’, la prima serie originale britannica su Disney+. Funweek. Leggi su funweek (Di lunedì 12 settembre 2022) Oliver Lyttelton eci raccontano, la primaoriginale britannica su Disney+. Funweek.

TataChips86 : Vabbè che sto per finire 'Wedding Season' ma da quando l'ho iniziata vedo solo foto di gente che va a matrimoni ?????? - Ameli_Alleby : La mia recensione di ‘Wedding Season’ @DisneyPlusIT l’ottima prima stagione - - Damiano54244011 : RT @DisneyPlusIT: Il #DisneyPlusDay è ricco di novità ?? ? Thor: Love and Thunder ?? Pinocchio ?? Wedding Season ?? Mike ?? Avventure Estreme… - IcrewplayC : Wedding Season la recensione della serie tv - Recenserie : Il pilot di #WeddingSeason è una buona premessa per una serie che potrebbe evolversi in un prodotto unico nel suo g… -