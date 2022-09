News24_it : Il gas apre in calo a 200 euro (-3,4%) ad Amsterdam - annacandr : RT @janavel7: Guerra in Ucraina? Crisi del gas? Elezioni i politiche? Ma chissenefrega! Il Corriere della Sera apre con l'intervista esclus… - iconanews : Il gas apre in calo a 200 euro (-3,4%) ad Amsterdam - fisco24_info : Il gas apre in calo a 200 euro (-3,4%) ad Amsterdam: Prezzo scende nonostante difficoltà per un accordo sul price c… - ruffino_paola : RT @janavel7: Guerra in Ucraina? Crisi del gas? Elezioni i politiche? Ma chissenefrega! Il Corriere della Sera apre con l'intervista esclus… -

Avvio ancora in calo per il prezzo delsul mercato di Amsterdam, punto di riferimento per il metano in Europa. I future Ttf con scadenza ottobre cedono il 3,4% a 200 euro al megawattora nonostante le difficoltà dell'Europa di trovare ...Avvio ancora in calo per il prezzo delsul mercato di Amsterdam, punto di riferimento per il metano in Europa. I future Ttf con scadenza ottobre cedono il 3,4% a 200 euro al megawattora nonostante le difficoltà dell'Europa di trovare ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Avvio ancora in calo per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, punto di riferimento per il metano in Europa. (ANSA) ...