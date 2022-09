"Ecco come ci boicottano". Feltri svela la verità sulle rinnovabili (Di lunedì 12 settembre 2022) Vittorio Feltri spara a zero sull'energia e sul caro bollette. Durante la puntata di Stasera Italia, il fondatore del quotidiano Libero, ha spiegato gli errori commessi dai governi precedenti sulle politiche energetiche. Feltri non risparmia neanche gli italiani, colpevoli di essersi opposti al referendum sul nucleare. "Nell'Adriatrico abbiamo una quantità di gas simile a quella della Norvegia e non abbiamo mai avuto la voglia di andarlo a prendere. Anche il nucleare lo abbiamo sempre snobbato. Ricordo che gli italiani stessi, abbastanza cretini anche loro, per due volte consecutive hanno votato un referendum contro le centrali atomiche e questa mi sembra una scemenza senza limiti. Poi c'è la questione delle energie rinnovabili che dovrebbero essere ritenute interessanti visto che il nostro paese è pieno di sole e ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 settembre 2022) Vittoriospara a zero sull'energia e sul caro bollette. Durante la puntata di Stasera Italia, il fondatore del quotidiano Libero, ha spiegato gli errori commessi dai governi precedentipolitiche energetiche.non risparmia neanche gli italiani, colpevoli di essersi opposti al referendum sul nucleare. "Nell'Adriatrico abbiamo una quantità di gas simile a quella della Norvegia e non abbiamo mai avuto la voglia di andarlo a prendere. Anche il nucleare lo abbiamo sempre snobbato. Ricordo che gli italiani stessi, abbastanza cretini anche loro, per due volte consecutive hanno votato un referendum contro le centrali atomiche e questa mi sembra una scemenza senza limiti. Poi c'è la questione delle energieche dovrebbero essere ritenute interessanti visto che il nostro paese è pieno di sole e ...

