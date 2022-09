Cristiano Ronaldo, un incontro shock: “Ora guarderanno i suoi video” | Fan sconcertati (Di lunedì 12 settembre 2022) Non si può certo dire che quello attuale sia il momento migliore nella carriera di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese 37enne è rimasto controvoglia a Manchester e si ritrova senza la possibilità di disputare la Champions League, per la prima volta dopo 20 anni. In Premier League i Red Devils sono a tre punti dalla vetta, ma CR7 è utilizzato con il contagocce da coach Ten Hag. Per Ronaldo non ci sono solo problemi dentro il campo, ma anche fuori. L’ex attaccante di Juventus e Real Madrid è stato infatti criticato per aver pubblicato su Instagram una sua foto insieme allo psicologo Jordan Peterson. Peterson è diventato una figura fortemente divisiva negli ultimi anni a causa delle sue controverse opinioni sulle persone transgender, sulle vaccinazioni contro il Covid-19 e sulla mascolinità. Nel 2017 Peterson è ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 12 settembre 2022) Non si può certo dire che quello attuale sia il momento migliore nella carriera di. Il fuoriclasse portoghese 37enne è rimasto controvoglia a Manchester e si ritrova senza la possibilità di disputare la Champions League, per la prima volta dopo 20 anni. In Premier League i Red Devils sono a tre punti dalla vetta, ma CR7 è utilizzato con il contagocce da coach Ten Hag. Pernon ci sono solo problemi dentro il campo, ma anche fuori. L’ex attaccante di Juventus e Real Madrid è stato infatti criticato per aver pubblicato su Instagram una sua foto insieme allo psicologo Jordan Peterson. Peterson è diventato una figura fortemente divisiva negli ultimi anni a causa delle sue controverse opinioni sulle persone transgender, sulle vaccinazioni contro il Covid-19 e sulla mascolinità. Nel 2017 Peterson è ...

