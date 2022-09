Berlusconi a donne con Miccichè il ricordo. Poi lancia la volata a Schifani

(Di lunedì 12 settembre 2022)il leader di Forza Italia, ricorda quando 30 anni fa andava acon Gianfranco. Una battuta secondo il coordinatore regionale di Forza Italia.Il tutto è avvenuto telefonicamente alla convention per le elezioni regionali di Renato.La battuta ha scatenato sorrisi divertiti nei presenti alla convention.però ci tiene a smorzare la cosa, spiegando che la frase diè solo una battuta per mostrare la sua vicinanza. “L’ultima volta che siamo andati acon Gianfranco (ndr) è stato 30 anni fa, il 10 agosto di 30 anni fa. Conservo ilindelebile, Gianfranco… “ Questa la battuta del leader di Forza Italia, a cui è arrivata la replica immediata di Gianfranco ...

raffaellapaita : L’on. Fascina accusa @mara_carfagna e @msgelmini di scarsa riconoscenza a Berlusconi perché sarebbero state ‘create… - ale_adesso : RT @fuffa46: Un Paese che apprezza ancora la ventesima e passa edizione del GrandeFratello,di Uominie Donne della intellettuale DeFilippi,c… - GiusPecoraro : RT @fuffa46: Un Paese che apprezza ancora la ventesima e passa edizione del GrandeFratello,di Uominie Donne della intellettuale DeFilippi,c… - palermo24h : Berlusconi a Miccichè: “Ricordi quando andavamo a donne insieme?” - bitto_max : @rtl1025 @berlusconi Cattolico? I cattolici non dovrebbero andare con altre donne, no? Evadere il fisco... Insomma… -

Nel frattempo, le Regioni - 14 su 20 in mano ai partiti di Salvini,e Meloni - devono ...è prorogare due misure come Opzione Donna - che negli ultimi anni ha permesso a oltre 66miladi ...... nel programma del partito di Silviosi parla di taglio del cuneo fiscale per 16 ... con l'intrecciarsi del tema lavoro, il Pd si pone l'obiettivo di raggiungere un'equità salariale tra...PALERMO. “Ci sarà una straordinaria vittoria del centrodestra, per la prima volta dal 2008 gli italiani potranno scegliere di nuovo da chi essere governati e sceglieranno sicuramente il centrodestra”.Berlusconi il leader di Forza Italia, ricorda quando 30 anni fa andava a donne con Gianfranco Miccichè. Una battuta secondo il coordinatore regionale di Forza Italia.Il tutto è avvenuto telefonicament ...