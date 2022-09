US Open 2022, Swiatek: “Non me l’aspettavo, sono orgogliosa per come ho gestito le emozioni” (Di domenica 11 settembre 2022) “Non me l’aspettavo, soprattutto prima di questo torneo. Vincere uno slam è sempre difficile. Lo US Open è un torneo difficile visto che a New York c’è tanto baccano ed è un posto folle. sono molto orgogliosa di me stessa per aver gestito emozioni“. Così Iga Swiatek dopo aver vinto il terzo slam in carriera, lo US Open 2022. Non sono mancati ovviamente i complimenti alla sua avversaria: “Ons, stai vivendo una stagione fantastica ed hai disputato un torneo splendido. sono sicura che in futuro vincerai, complimenti al tuo team per tutto quello che fate“. Iga ha poi aggiunto: “sono abbastanza sicura che questo titolo significhi molto per la Polonia. Dobbiamo rimanere uniti e ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) “Non me, soprattutto prima di questo torneo. Vincere uno slam è sempre difficile. Lo USè un torneo difficile visto che a New York c’è tanto baccano ed è un posto folle.moltodi me stessa per aver“. Così Igadopo aver vinto il terzo slam in carriera, lo US. Nonmancati ovviamente i complimenti alla sua avversaria: “Ons, stai vivendo una stagione fantastica ed hai disputato un torneo splendido.sicura che in futuro vincerai, complimenti al tuo team per tutto quello che fate“. Iga ha poi aggiunto: “abbastanza sicura che questo titolo significhi molto per la Polonia. Dobbiamo rimanere uniti e ...

WeAreTennisITA : ALL IN: ALCARAZ E RUUD ALLA SFIDA DEI RECORD La finale maschile degli Us Open 2022 mette sul piatto tutto: chi vin… - Gazzetta_it : Iga Swiatek dall'NBA a Nadal, dal tiramisù ai segreti per migliorare la concentrazione - Open_gol : Lo ha detto alla Cnn un ufficiale coinvolto nell'operazione per liberare la strategica città orientale - Dome689 : RT @Open_gol: Mentre le forze ucraine guadagnano terreno a est entrando a Izyum, la Russia fa fatica a riorganizzare gli attacchi https://t… - sportface2016 : #USOpen 2022, le parole di Iga #Swiatek e Ons #Jabeur in occasione della cerimonia di premiazione -