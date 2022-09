US Open 2022, finale Alcaraz-Ruud: i precedenti non lasciano molte speranze al norvegese (Di domenica 11 settembre 2022) Per la terza volta consecutiva, l’US Open avrà un nuovo vincitore di uno Slam. Questa sera l’Arthur Ashe Stadium si prepara ad accogliere la grande sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il norvegese Casper Ruud, entrambi a caccia non solo del loro primo Major, ma anche della prima posizione nelle classifiche mondiali. Sarebbe una leadership storica da entrambe le parti. L’iberico diventerebbe il giocatore più giovane in assoluto ad issarsi in vetta alla classifica, scalzando Lleyton Hewitt che riuscì nell’impresa a 20 anni e 8 mesi; dall’altra parte invece Ruud continuerebbe a scrivere nuove pagine di storia per la Norvegia, divenendo il primo giocatore della propria nazione al numero 1 ed il primo scandinavo dai tempi di Stefan Edberg, ottobre 1992. I precedenti però arridono senza ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Per la terza volta consecutiva, l’USavrà un nuovo vincitore di uno Slam. Questa sera l’Arthur Ashe Stadium si prepara ad accogliere la grande sfida tra lo spagnolo Carlosed ilCasper, entrambi a caccia non solo del loro primo Major, ma anche della prima posizione nelle classifiche mondiali. Sarebbe una leadership storica da entrambe le parti. L’iberico diventerebbe il giocatore più giovane in assoluto ad issarsi in vetta alla classifica, scalzando Lleyton Hewitt che riuscì nell’impresa a 20 anni e 8 mesi; dall’altra parte invececontinuerebbe a scrivere nuove pagine di storia per la Norvegia, divenendo il primo giocatore della propria nazione al numero 1 ed il primo scandinavo dai tempi di Stefan Edberg, ottobre 1992. Iperò arridono senza ...

