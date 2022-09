Live F1 | GP Monza in diretta Leclerc tenta la fuga | ma Verstappen settimo promette battaglia

SkySportF1 : ??LA GRANDE BELLEZZA Finalmente Monza, il programma del GP d'Italia: Venerdì FP1 alle 14, FP2 alle 17 Sabato FP3 all… - mor48104583 : Italian F1 Grand Prix #F1 #GrandPrix2022 #Italian 14:00Bologna x Fiorentina 14:00Sassuolo x Udinese 14:00Lecce x… - maman06534798 : Italian F1 Grand Prix #F1 #GrandPrix2022 #Italian 14:00Bologna x Fiorentina 14:00Sassuolo x Udinese 14:00Lecce x… - maman06534798 : Italian F1 Grand Prix #F1 #GrandPrix2022 #Italian 14:00Bologna x Fiorentina 14:00Sassuolo x Udinese 14:00Lecce x… - giornali_it : Gp Monza di F1: la gara in diretta dalle 15. Segui il live #11settembre #QuotidianiOnline #Quotidianonet #Motori -

Ferrari, pole di forza a. Sarà Leclerc a partire davanti a tutti: 'Dobbiamo vincere'Tutto pronto sul circuito italiano. Dietro al pilota della Ferrari scattano Russell e Norris. Griglia stravolta dai 9 piloti in penalità. La garaoggi alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW Formula 1, GP Monza: la diretta live streaming della gara in Italia A caccia dei primi tre punti. Lecce e Monza inseguono ancora la prima vittoria in stagione, i brianzoli sono ancora a quota 0 punti, e si daranno battaglia questo pomeriggio al "Via del Mare". Marco B ...I giallorossi cercano la prima vittoria stagionale in quello che oggi è uno scontro diretto, indipendentemente dalla differenza di milioni investiti in sede di calciomercato.