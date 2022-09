Lazio-Verona 2-0, Sarri: “Bella vittoria su un campo non degno della città di Roma” (Di domenica 11 settembre 2022) “Sono soddisfatto perché era una partita difficile contro una squadra difficile da affrontare. Ci voleva pazienza con il loro tipo di gioco, poi quando capitano questo tipo di gare su un terreno non degno della città di Roma, allora diventa ancora più difficile. Richiede sempre un tocco in più del normale”. Lo ha detto il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, dopo la vittoria contro l’Hellas Verona. “Abbiamo la media di due punti a partita – ha dichiarato l’allenatore ai microfoni di DAZN – il nostro campionato è condizionato dal giocare in Europa League, ma questo vale per tutti. Non abbiamo subito gol? Per noi trovare solidità è l’aspetto più importante”. Un commento finale sull’uscita di Lazzari: “Non sembra un infortunio ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) “Sono soddisfatto perché era una partita difficile contro una squadra difficile da affrontare. Ci voleva pazienza con il loro tipo di gioco, poi quando capitano questo tipo di gare su un terreno nondi, allora diventa ancora più difficile. Richiede sempre un tocco in più del normale”. Lo ha detto il tecnico, Maurizio, dopo lacontro l’Hellas. “Abbiamo la media di due punti a partita – ha dichiarato l’allenatore ai microfoni di DAZN – il nostro campionato è condizionato dal giocare in Europa League, ma questo vale per tutti. Non abbiamo subito gol? Per noi trovare solidità è l’aspetto più importante”. Un commento finale sull’uscita di Lazzari: “Non sembra un infortunio ...

