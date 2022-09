F1, l’imbarazzante superiorità di Max Verstappen. Miglior pilota sulla miglior macchina: rimonte agevoli a Spa e Monza (Di domenica 11 settembre 2022) Signore e signori, c’è poco da fare. L’olandese Max Verstappen si conferma inarrestabile in questo 2022 e anche Monza è stata conquistata, lì dove il podio non era mai arrivato. Nonostante la penalità (partenza dal settimo posto), il neerlandese si è letteralmente mangiato gli avversari, ma nello stesso tempo è stato strepitoso nella gestione delle gomme. Ci han provato in Ferrari a diversificare la strategia con Charles Leclerc, partito dalla pole-position, ma il ritmo di Max, associato alla costanza di rendimento con lo stesso set, è stata impressionante: nel primo stin l’1:25 è stato la Stella Polare di Max; nel secondo l’1:24. E così, dopo la grande rimonta a Spa-Francorchamps (Belgio), anche nel Tempio della velocità il campione del mondo 2021 ha replicato portando a 11 i successi stagionali e 31 quelli in carriera. A sei GP dalla conclusione, il ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Signore e signori, c’è poco da fare. L’olandese Maxsi conferma inarrestabile in questo 2022 e ancheè stata conquistata, lì dove il podio non era mai arrivato. Nonostante la penalità (partenza dal settimo posto), il neerlandese si è letteralmente mangiato gli avversari, ma nello stesso tempo è stato strepitoso nella gestione delle gomme. Ci han provato in Ferrari a diversificare la strategia con Charles Leclerc, partito dalla pole-position, ma il ritmo di Max, associato alla costanza di rendimento con lo stesso set, è stata impressionante: nel primo stin l’1:25 è stato la Stella Polare di Max; nel secondo l’1:24. E così, dopo la grande rimonta a Spa-Francorchamps (Belgio), anche nel Tempio della velocità il campione del mondo 2021 ha replicato portando a 11 i successi stagionali e 31 quelli in carriera. A sei GP dalla conclusione, il ...

