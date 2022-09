AEW: I Bucks sono sotto contratto fino a fine 2023, zero possibilità che se ne vadano prima (Di domenica 11 settembre 2022) Gli Young Bucks hanno avuto un ruolo fondamentale nella nascita della AEW. Oltre ad avere un ruolo centrale negli show, sono anche dirigenti della Compagnia. Come sappiamo, i fratelli Jackson sono stati sospesi a seguito della rissa avvenuta nel backstage al termine di All Out e sono anche stati privati dei Trios Titles appena conquistati insieme a Kenny Omega. In questi giorni sono emerse indiscrezioni secondo cui avrebbero contatto qualcuno all’interno della WWE lanciando segnali di interesse verso Stamford. Nel wrestling non c’è mai nulla di certo, tuttavia per il momento Matt e Nick sono blindati. contratto blindato fino a fine 2023 Secondo alcuni rumor gli Young Bucks, a seguito del ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 11 settembre 2022) Gli Younghanno avuto un ruolo fondamentale nella nascita della AEW. Oltre ad avere un ruolo centrale negli show,anche dirigenti della Compagnia. Come sappiamo, i fratelli Jacksonstati sospesi a seguito della rissa avvenuta nel backstage al termine di All Out eanche stati privati dei Trios Titles appena conquistati insieme a Kenny Omega. In questi giorniemerse indiscrezioni secondo cui avrebbero contatto qualcuno all’interno della WWE lanciando segnali di interesse verso Stamford. Nel wrestling non c’è mai nulla di certo, tuttavia per il momento Matt e Nickblindati.blindatoSecondo alcuni rumor gli Young, a seguito del ...

