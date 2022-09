Settebello quarto agli Europei | Campagna | “Squadra da applausi”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 10 settembre 2022) Spalato – Una rete di Perrone a tre minuti dal termine risolve a favore della Spagna la finale per il terzo postodi Pallanuoto nel replay della finale mondiale vinta ai rigori diberici a Budapest. Italia sempre sotto nel punteggio, ricuce per ben due volte il doppio svantaggio (5-3, 6-4) e ci prova fino all’ultimo secondo malgrado le squalifiche di Marziali e Di Somma e i 12 a referto. Non brilla l’attacco con le bocche di fuoco Di Fulvio e Cannella solo una volta a segno su cinque tentativi; meglio la difesa soprattutto nell’ultimo, quando stoppa quattro inferiorità numeriche consecutive. Decide il capolavoro del trentaseienne Perrone, che realizza dopo quattro finte che abbassano la difesa italiana. Ancora fuori dal podio ildopo il bronzo di Budapest 2014 al ...