Roma, i guai non finiscono mai: doccia fredda per Mourinho (Di sabato 10 settembre 2022) Si allunga la lista dei giocatori che la Roma non potrà utilizzare lunedì contro l’Empoli: un altro giallorosso si è fermato. E tre. Si allunga l’elenco dei calciatori indisponibili della Roma, reduce dalla sconfitta subita in Bulgaria per mano del Ludogorets. Oltre a Marash Kumbulla (lesione al bicipite femorale sinistro) e a Stephan El Sharaawy Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 10 settembre 2022) Si allunga la lista dei giocatori che lanon potrà utilizzare lunedì contro l’Empoli: un altro giallorosso si è fermato. E tre. Si allunga l’elenco dei calciatori indisponibili della, reduce dalla sconfitta subita in Bulgaria per mano del Ludogorets. Oltre a Marash Kumbulla (lesione al bicipite femorale sinistro) e a Stephan El Sharaawy Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

repubblica : Ciro Immobile condannato per evasione fiscale. Nei guai per il doppio ruolo di Moggi jr [di Giuseppe Scarpa] - di_alediste43 : @rep_roma Nessuno controlla , anche i vigilantes non l’indossano, totale anarchia e guai a dire qualcosa si rischia minimo un Vaffa - Marcoleddu : RT @giuseppedella10: Ma veramente esistono romanisti che quando la Roma perde godono buttando merda a tutti? Ma questo è il vostro amore? S… - Guido07261 : @GianniLilly Draghi ha chiesto in Europa un tetto al prezzo del gas, ma è tornato a Roma senza un accordo. Conte, p… - TuttoSuRoma : Gualtieri sogna l'Expo per sistemare i guai di #Roma -