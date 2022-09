Formula 1 GP Italia | arriva l’annuncio devastante | che guaio per la Ferrari

SkySportF1 : ?? LECLERC POOOOOOOOLE POSITION ???? A CASA NOSTRA? I risultati ? - SkySportF1 : ?? FERRARI AL COMANDO A MONZA I risultati ? - SkySportF1 : Alle 16:00 LIVE le qualifiche del GP d'Italia, in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streami… - cafifal : F1, la griglia di partenza del GP d'Italia a Monza | Sky Sport - Paolosantagata5 : RT @SkySportF1: ?? LECLERC POOOOOOOOLE POSITION ???? A CASA NOSTRA? I risultati ? -

Una Ferrari vestita in giallo di Leclerc per commemorare il centenario di Monza conquista una bellissima pole position del Gp d'2022 di1 , fermando il cronometro a 1'20"161. Secondo posto per la Red Bull di Verstappen , terzo per Sainz con l'altra rossa di Maranello. Il monegasco conquista così la sua seconda ... Emozionanti applausi all'Autodromo Nazionale di Monza: Ironia della sorte, nella gara di casa in Italia Ferrari Torna alla musica. Charles Leclerc ha ...