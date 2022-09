Spread Btp - Bund: chiude piatto a 231 punti base (Di venerdì 9 settembre 2022) Conclusione sugli stessi livelli dell'apertura per lo Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni: il differenziale ha concluso a 231 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,005%. . 9 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) Conclusione sugli stessi livelli dell'apertura per lotra Btp etedeschi a 10 anni: il differenziale ha concluso a 231, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,005%. . 9 ...

Agenzia_Ansa : Lo spread tra Btp e Bund ha aperto in rialzo a 231 punti, rispetto ai 224 punti della chiusura di ieri e dopo il ri… - angelo_falanga : ??#Spread tra Btp e Bund in rialzo a quota 231 punti percentuali Sale lo spread tra Btp e Bund tedeschi, dopo i 224… - ansa_economia : Spread Btp-Bund: chiude piatto a 231 punti base. Rendimento del prodotto del Tesoro al 4% #ANSA - fisco24_info : Spread Btp-Bund: chiude piatto a 231 punti base: Rendimento del prodotto del Tesoro al 4% - classcnbc : Le borse europee chiudono l'ultima seduta della settimana in netto rialzo: ????+1,9% ????+1,4% ????+1,4% ????+1,4% Btp????… -