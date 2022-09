Asta BOT 12 mesi oggi 9 settembre: rendimento schizza a oltre il 2%! (Di venerdì 9 settembre 2022) Impennata del rendimento nell’Asta BOT a 12 mesi che si è tenuta oggi 9 settembre. Il MEF ha interamente collocato la prima tranche del BOT annuale ISIN IT0005508236. L’ammontare dell’offerta era pari a 7 miliardi, tutti coperti da una domanda che è ammontata a 9,156 miliardi di euro. Di conseguenza il rapporto di copertura è stato pari a 1,31, in calo rispetto all’1,37 dell’Asta di BOT annuale che si è tenuta a inizio agosto e ancora più in flessione rispetto all’1,41 dell’Asta di luglio. Il rendimento lordo di aggiudicazione è stato pari a 2,091% che corrisponde ad un prezzo di aggiudicazione pari a 97,924. L’incremento del rendimento è stato per certi versi superiore alle attese. Asta BOT 12 ... Leggi su risparmioggi (Di venerdì 9 settembre 2022) Impennata delnell’BOT a 12che si è tenuta. Il MEF ha interamente collocato la prima tranche del BOT annuale ISIN IT0005508236. L’ammontare dell’offerta era pari a 7 miliardi, tutti coperti da una domanda che è ammontata a 9,156 miliardi di euro. Di conseguenza il rapporto di copertura è stato pari a 1,31, in calo rispetto all’1,37 dell’di BOT annuale che si è tenuta a inizio agosto e ancora più in flessione rispetto all’1,41 dell’di luglio. Illordo di aggiudicazione è stato pari a 2,091% che corrisponde ad un prezzo di aggiudicazione pari a 97,924. L’incremento delè stato per certi versi superiore alle attese.BOT 12 ...

