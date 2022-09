Venezia 2022, l’iraniano Jalilvand: “Solo dialogo e speranza ci salveranno” (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Solo il dialogo tra le parti salverà l’Iran dalla violenza, Solo la speranza salverà l’umanità dalla fine. Il regista iraniano Vahid Jalilvand, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia con ‘Oltre il muro’, sintetizza così il senso del film e della sua presenza al Lido. Interpretato da Navid Mohammadzadeh, Diana Habibi, Amir Aghaee, Saeed Dakh, Danial Kheirikhah e Alireza Kamali il film è incentrato sulla storia di Ali, un uomo cieco, che sta cercando di togliersi la vita quando viene interrotto dal custode del palazzo in cui vive. Viene informato che la polizia sta cercando una donna in fuga che sembra essersi nascosta nell’edificio. Poco per volta, Ali scopre che la fuggitiva, Leila, si trova nel suo appartamento. La donna ha partecipato a una protesta operaia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) –iltra le parti salverà l’Iran dalla violenza,lasalverà l’umanità dalla fine. Il regista iraniano Vahid, in concorso alla Mostra del Cinema dicon ‘Oltre il muro’, sintetizza così il senso del film e della sua presenza al Lido. Interpretato da Navid Mohammadzadeh, Diana Habibi, Amir Aghaee, Saeed Dakh, Danial Kheirikhah e Alireza Kamali il film è incentrato sulla storia di Ali, un uomo cieco, che sta cercando di togliersi la vita quando viene interrotto dal custode del palazzo in cui vive. Viene informato che la polizia sta cercando una donna in fuga che sembra essersi nascosta nell’edificio. Poco per volta, Ali scopre che la fuggitiva, Leila, si trova nel suo appartamento. La donna ha partecipato a una protesta operaia ...

IOdonna : Ma i due, alla Mostra per la fiction 'Viola come il mare', sono tutt'altro che una coppia - Agenzia_Ansa : VENEZIA | Scene hot in Blonde di Andrew Dominik, in concorso, sulla vita di Marilyn Monroe. Ci sono sequenze forti:… - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Il programma dell'8 settembre, tra Marilyn e Siccità #ANSA - artribune : La dark comedy The House di @NetflixIT si è aggiudicata uno dei sei premi Emmy, i riconoscimenti più importanti per… - ledicoladelsud : Venezia 2022, Virzì: “Siccità film apocalittico ma aperto alla speranza” -