Strage Canada: suicida il killer degli indigeni (Di giovedì 8 settembre 2022) Myles Sanderson, 30 anni, autore con il fratello del massacro di dieci persone e il ferimento di diciotto nel Saskatchewan, in Canada, in gran parte indigeni, si è ucciso dopo l'arresto. Domenica, ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 settembre 2022) Myles Sanderson, 30 anni, autore con il fratello del massacro di dieci persone e il ferimento di diciotto nel Saskatchewan, in, in gran parte, si è ucciso dopo l'arresto. Domenica, ...

LiberoReporter : Strage Canada, secondo sospettato morto dopo il fermo - Gaebaldi : Strage Canada, secondo sospettato morto dopo il fermo - ilriformista : Il primo ricercato era stato ritrovato morto un giorno dopo il massacro: 10 persone e 18 feriti. Ancora da chiarire… - francobus100 : Strage in Canada, morto anche il secondo killer in fuga: si è ucciso - zazoomblog : Strage Canada : arrestato il killer in fuga Myles Sanderson -