Reddito cittadinanza, Conte: "Volete guerra civile?". Renzi lo gela: "Irresponsabile" (Di giovedì 8 settembre 2022) L'ex premier accusa la leader di Fratelli d’Italia di voler dichiarare guerra ai poveri. Renzi in tackle sul pentastellato: "Non è un caso se è supportato da Trump" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 settembre 2022) L'ex premier accusa la leader di Fratelli d’Italia di voler dichiarareai poveri.in tackle sul pentastellato: "Non è un caso se è supportato da Trump"

AndreaVenanzoni : Come si dice “reddito di cittadinanza” nel linguaggio del PD? “Assunzioni nella PA” - AnnalisaChirico : Al Pd non piace il Jobs Act (che il Pd ha voluto&votato). Al Pd non piace il Rosatellum (che il Pd ha voluto&votato… - alex_orlowski : I giovani del SUD non hanno voglia di lavorare per colpa anche del reddito di cittadinanza... allora mi spiegate co… - max_pell : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Matteo #Renzi: 'Conte è un irresponsabile quando evoca la guerra civile se sarà cancellato il reddito di ci… - Elena75000176 : RT @GcristianoD: Il M5S blocca il decreto Aiuti bis con aiuti per 17 miliardi. Il M5S non vuole e non ha mai voluto l'abolizione della pove… -