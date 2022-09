L’Aeroporto di Fiumicino sempre più green: inaugurate le colonnine per le auto elettriche (Di giovedì 8 settembre 2022) Fiumicino – Parole chiave: sostenibilità e innovazione. Un nuovo importante tassello è stato aggiunto in questa direzione: da oggi, 08 settembre, al Leonardo da Vinci, il principale aeroporto nazionale, è attiva e disponibile h24 la prima stazione di ricarica Atlante per veicoli elettrici, alimentata al 100% da fonti rinnovabili. Grazie alla sinergia tra Aeroporti di Roma, società che gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, e Atlante, società del Gruppo NHOA (NHOA.PA, già Engie EPS) dedicata all’infrastruttura di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, da oggi sono a disposizione i primi due punti di ricarica ultra-rapida nell’area di parcheggio Breve Sosta T3 delL’Aeroporto Leonardo da Vinci. Aeroporti di Roma, che nel 2019 ha registrato oltre 49 milioni di passeggeri grazie alle circa 100 ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 8 settembre 2022)– Parole chiave: sostenibilità e innovazione. Un nuovo importante tassello è stato aggiunto in questa direzione: da oggi, 08 settembre, al Leonardo da Vinci, il principale aeroporto nazionale, è attiva e disponibile h24 la prima stazione di ricarica Atlante per veicoli elettrici, alimentata al 100% da fonti rinnovabili. Grazie alla sinergia tra Aeroporti di Roma, società che gestisce e sviluppa gli aeroporti di Romae Ciampino, e Atlante, società del Gruppo NHOA (NHOA.PA, già Engie EPS) dedicata all’infrastruttura di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, da oggi sono a disposizione i primi due punti di ricarica ultra-rapida nell’area di parcheggio Breve Sosta T3 delLeonardo da Vinci. Aeroporti di Roma, che nel 2019 ha registrato oltre 49 milioni di passeggeri grazie alle circa 100 ...

