Guerra Russia-Ucraina, Papa: “Rischi di escalation nucleare, terzo conflitto mondiale”. Blinken in visita a Kiev. Altri due miliardi dagli Usa. Estonia vietata ai russi. Rapiti tecnici nucleari (Di giovedì 8 settembre 2022) Denuncia di Kiev all’Onu: «Due milioni e mezzo di deportati in Siberia, inclusi 38 mila bambini». Esplode a Melitopol la sede del partito di Putin. Missili su Kharkiv, ferito anche un neonato Leggi su lastampa (Di giovedì 8 settembre 2022) Denuncia diall’Onu: «Due milioni e mezzo di deportati in Siberia, inclusi 38 mila bambini». Esplode a Melitopol la sede del partito di Putin. Missili su Kharkiv, ferito anche un neonato

