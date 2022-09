ULTIM’ORA – Salta la prima panchina in Champions League! (Di mercoledì 7 settembre 2022) La prima giornata dei gironi della Champions League 2022/23 è già risultata decisiva per il futuro di un allenatore, esonerato dopo un amaro debutto nella competizione. Il Lipsia ha infatti comunicato di aver concluso con effetto immediato i rapporti con il proprio allenatore Domenico Tedesco a causa della pesante sconfitta in casa di ieri sera per 4-1 contro lo Shakthar Donetsk. Di seguito, le parole di Oliver Mintzlaff, CEO del club di proprietà della Red Bull: “La decisione di separarci da Domenico Tedesco è stata molto difficile per noi. Abbiamo avuto una seconda metà di grande successo della scorsa stagione sotto il suo mandato e ci siamo qualificati per la Champions League. Sotto la sua guida, abbiamo anche vinto la DFB-Pokal, il nostro primo titolo importante, e ha fatto parte della stagione di maggior successo nella ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lagiornata dei gironi dellaLeague 2022/23 è già risultata decisiva per il futuro di un allenatore, esonerato dopo un amaro debutto nella competizione. Il Lipsia ha infatti comunicato di aver concluso con effetto immediato i rapporti con il proprio allenatore Domenico Tedesco a causa della pesante sconfitta in casa di ieri sera per 4-1 contro lo Shakthar Donetsk. Di seguito, le parole di Oliver Mintzlaff, CEO del club di proprietà della Red Bull: “La decisione di separarci da Domenico Tedesco è stata molto difficile per noi. Abbiamo avuto una seconda metà di grande successo della scorsa stagione sotto il suo mandato e ci siamo qualificati per laLeague. Sotto la sua guida, abbiamo anche vinto la DFB-Pokal, il nostro primo titolo importante, e ha fatto parte della stagione di maggior successo nella ...

